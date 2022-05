Santos quedó en el octavo lugar del torneo

Redacción – El reconocido técnico santista, Luis Fernando Fallas, afirma que el Santos de Guápiles será campeón nacional en un período de seis meses, lo cuál refleja la mentalidad ganadora que tiene el capitán del barco de los guapileños.

Santos quedó fuera de las semifinales tras un torneo bastante irregular, donde terminaron en la octava posición del certamen con 26 unidades, luego de que vencieran por 2-0 a un Alajuelense lleno de jóvenes, que sucumbió en el Estadio Ebal Rodríguez.

Pese a la eliminación, en el Santos ya visualizan el torneo venidero y por eso el timonel rojiblanco confía en que si se quedan los referentes santistas podrán conformar una nómina que pelea la clasificación y así soñar con dar la vuelta olímpica.

Fallas aprovechara el tiempo que tendrá para planificar el próximo campeonato, con el fin de de hacer todo lo posible para seguir fortaleciendo la estructura del cuadro caribeño, que podría reportar la salida de hombres claves como el cubano Luis Paradela.

Incluso, el entrenador de 48 años fue más allá y cree que Santos una nómina para pelear en grande, tal y como lo hicieron torneos atrás al mando de Erick Rodríguez, que se marchó a ser asistente a La Sele Sub-20 y en su lugar recomendó a Fallas.

«Honestamente le dije a los muchachos, que ahí uno de los mayores mencionó que le hubiera gustado ser campeón con Santos, entonces yo le dije que en seis meses vamos a ser campeones, no lo digo por la euforia del gane ante La Liga, porque en realidad no me dejo envolver con la victoria, que es medio dañina que uno se la deja por ahí, si no por la estructura y la disposición que estamos montando, si le suma a esa estructura y disposición jugadores como Javon East, Luis Paradela si se queda, Josimar Méndez que está expulsado, el mismo Douglas López y creo que es un equipo para pelear campeonatos, para pelear un campeonato hay que clasificar y tenemos que tener esa mentalidad», afirmó Luis Fernando Fallas.