Guevara volverá a La Sele tras nueve años de espera

Redacción – Los malos ratos vividos en el pasado con La Liga fortalecieron a un Allen Guevara, que brilla con la camiseta del Cartaginés lo cuál le valió para ser la gran novedad en la convocatoria de Luis Fernando Suárez para La Sele.

Guevara es muy recordado por su días en Alajuelense, ya que ganó cinco títulos con la institución rojinegra, sumado a que estuvo en el club erizo durante un período de 10 años, donde le tocó vivir ratos complicados por la sequía del León de siete años.

En esos momentos de críticas, el «Cusuco» fue una de las grandes víctimas debido que salió de la institución manuda en julio del 2020, donde logró recalar en las filas del Cartaginés, club al el volante de 33 años describe como un equipo bonito para jugar.

En el conjunto de la Vieja Metrópoli, Guevara recuperó su sonrisa gracias a la regularidad que ha tenido desde su llegada. Incluso, actualmente es uno de los capitanes del club, lo que demuestra su enorme valía en el plantel liderado por Geiner Segura.

Su notable desempeño en Cartaginés se refleja en 1848 minutos en 21 partidos, donde ha marcado ocho goles. Esos números le valieron para ser la sorpresa en la nómina de la Tricolor para los dos juegos de Liga de Naciones y Repechaje hacia Catar 2022.

Su último juego con La Sele fue el 28 de mayo del 2013 en un fogueo ante Canadá. Desde ahí, el volante había sido ignorado por los seleccionadores de la Tricolor y por eso este llamado casi nueve años después motiva de gran forma jugador de 1,60 metros.

Allen Guevara explicó la clave de su gran momento en Cartaginés, donde atribuye sus malos momentos en La Liga para hoy estar más fuerte que nunca y así poder ser una de las sorpresas de la Selección Nacional.

«Siempre había hablado de esa oportunidad, de que si logras tener un gran torneo y participar con acciones concretas en cada partido, iba tener oportunidad y siempre estaba en mi mente y se da en un momento muy bonito porque sabemos todo lo que se juega, pero creo que esas situaciones que me han ayudado y personas que se han preocupado por mí aquí en el club, lo que es hacer consciencia de lo que no se hacía antes.

Cuando pasé tiempos complicados con Alajuelense y por ahí, la intensidad, cambio en cada entrenamiento, eso me ha ayudado mucho porque la verdad si se ha notado un poco, el análisis de vídeo que hago es muy bueno y eso me ha hecho hacer consciencia en las falencias que había tenido, eso es importante siempre y creo que por ahí, está la clave del llamado y la evolución que he tenido también», afirmó Allen Guevara.