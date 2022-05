En el mes de abril la mamá de la presentadora recibió múltiples críticas y memes

Redacción- Luego del accidente que sufrió Keyla Sánchez el pasado 31 de marzo, su mamá, Kattya Granados salió en defensa de ella, no obstante muchas personas no dudaron en atacarla.

Doña Kattya hizo un video sobre la envidia que tenían las personas por las cosas materiales que tenían en su familia, como una casa con piscina y además, que la gente se muere por ver lo que Keyla se pone.

Ante esto, las personas comenzaron a criticarla y a hacerle memes, pues no estaban de acuerdo con los comentarios de ella y además la tacharon de falta de humildad. Otra persona en el mundo de la farándula que no le dejó pasar dicha frase, fue Nicole Carboni, quien dijo que tenía una vida muy superficial.

«Juega de adolescente y siempre trata de desviar la atención del delito de su hija y llamar la atención con puras ridiculeces..Como en su último video, cuando podría hacer algo más provecho cómo buscar un psiquiatra y un centro de alcohólicos anónimos, que les ayude con esa vida tan vacía y superficial que tienen», escribió Nicole el pasado 18 de abril.

Luego de esto, el medio La Esquina 506, publicó un video que subió Doña Kattya, en donde destaca que ella al igual que todos sufre, pero no va a salir llorando porque la tachan de vieja ridícula.

«Yo al igual que ustedes sufro, lloro, nada más que no salgo toda la vida llorando, porque cuando cuando salgo toda la vida llorando, me dicen que que vieja más ridícula, entonces yo prefiero salir como Dios quiere que salga a dar un mensaje a decirles que no perdamos la fé no perdamos la esperanza», dijo la mamá de la presentadora.