Saprissa suma tres triunfos al hilo

Redacción- El volante tibaseño, Mariano Torres comentó que Saprissa necesitaba un partido tan importante como lo es el Clásico Nacional para obtener la confianza que habían perdido fechas atrás.

Y es que desde la victoria ante Liga Deportiva Alajuelense, el cuadro morado ha tenido un repunte muy bueno donde ha conseguido los últimos nueve puntos en disputa, donde también derrotó a Pérez Zeledón y a Guadalupe.

Además, Torres declaró que aunque no dejan de ver los otros resultados ellos necesitaban conseguir los tres puntos ante los pupilos de Paté Centeno para seguir con las aspiraciones de clasificar a las fases finales del torneo.

Por otra parte, Mariano comentó que merecían la victoria luego del gran desgaste de todo el equipo debido a las dos expulsiones sufridas de Orlando Sinclair y posteriormente Ricardo Blanco.

«Obviamente no dejamos de ver los otros resultados, pero era importantísimo poder ganar estos tres puntos así que me salió el decirles que volvieran rápido para buscar el partido porque necesitábamos ganar, el empate no nos alcanzaba, creo que fue un gran partido a pesar de los dos expulsados hicimos un desgaste enorme y merecíamos ganar.

Siempre tienen que estar las ganas, el esfuerzo pero a veces dejamos de hacer algunas cosas que en el Clásico pudimos mostrar otra personalidad y creo que eso era lo que nos estaba faltando para obtener los puntos; el estado anímico es muy importante, el cual obtuvimos en el Clásico donde Andy pudo hacer un gol y tener confianza, además necesitábamos el Clásico para obtener esa confianza que habíamos perdido», afirmó Mariano Torres a Tigo Sports.

La escuadra tibaseña tendrá tres finales para poder aspirar a clasificar entre los cuatro primeros puestos.

Tendrán que jugar en casa ante Jicaral, luego nuevamente en el Ricardo Saprissa recibirá al Sporting FC y en la última fecha irá de visita ante el Municipal Grecia.

Cabe recordar que Saprissa esta a tres puntos del cuarto puesto que actualmente lo ocupa San Carlos y quedan nueve puntos en disputa, además de sumar la mayor cantidad de puntos tendrán que esperar resultados.