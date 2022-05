La historia tuvo lugar en el 2020, y la institución sigue sin dar en adopción al canino

Redacción- En el año 2020 un niño mexicano se volvió viral en redes sociales cuando tuvo que dejar a su perrito en un albergue, debido a que su papá lo maltrataba, y para no verlo sufrir más optó por regalar a Simón, claro, con una condición.

El niño lo dejó junto a una carta, en donde especificó las razones por la cuales lo dejaba ahí, y que por favor no lo dieran en adopción, pues él cuando fuera más grande iría por su perrito, también pidió que lo agredieran, pues su papá ya le pegaba mucho.

“Te dejo a Simón. Es mi perro, no quiero que mi papá le pegue. Llora mucho porque no hay comida. Te dejo mis ahorros para sus tortillas. No le peguen porque mi papá le pega mucho. Simón come mucho..No se lo lleven. Cuando crezca vengo por Simón”, escribió el menor en una tierna carta, con algunas faltas de ortografía.

Dos años después, el chiquito continúa enviándole cartas a Simón en el albergue Pergatuzo, asimismo, contaron que un día el pequeño lo fue a visitar, pero lamentablemente el canino estaba en la veterinaria, entonces le dejó tres pesos para las tortillas.