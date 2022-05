Oviedo dirige al AD Santa Rosa en tercera división

Redacción – El recordado ex-jugador de La Liga, Christian Oviedo, criticó con todo a la afición de Alajuelense por la efusiva celebración de los manudos ante Herediano, donde incluso se dio invasión de parte de algunos aficionados.

Oviedo se dio el lujo de ganar cinco títulos nacionales con la camiseta de Alajuelense, por lo que conoce a la perfección lo que representa vestir la camiseta del eriza y por eso desaprobó los festejos de los liguistas en el agónico triunfo de 2-1 ante el Team.

Desde la óptica del recordado número 5, en la actualidad los liderados por Albert Rudé deben buscar la copa 31 en este Clausura 2022, ya que se dejaron el liderato de la fase regular al sumar 39 puntos y así asegurar la Gran Final Nacional.

Lea también: Invasión de fanáticos rojinegros al Morera Soto le deja sanción a Alajuelense

Incluso, Oviedo quién actualmente dirige a la AD Santa Rosa en Segunda B (tercera categoría) afirma que La Liga queda debiendo en juegos de verdad y por eso aprovechó su participación en el programa «La Platea» de TD Más para tirarle a los erizos.

«No han ganado nada, todavía no porque no han ganado nada. En estos momentos hay que buscar la copa 31, pero todavía no han ganado nada la verdad y yo que soy liguista de corazón, en los partidos de verdad quedamos debiendo», afirmó Christian Oviedo en el programa La Platea de TD Más.

Cristian Oviedo: "No han ganado nada, ¿qué celebran?" pic.twitter.com/KhfTndkaoE — TD Más (@tdmas_cr) May 10, 2022

Christian Oviedo está realizando un gran trabajo en Santa Rosa de Guanacaste, donde reside desde hace varios meses, ya que dirige al Tsunami Azul de la Costa, club de LINAFA que marcha invicto y que anhela con ascender a la categoría de plata.