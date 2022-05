Redacción- Después de que la mamá de Belinda respondiera un comentario donde una fan llama “naco” al cantante, Christian Nodal explota y expone una conversación en la que Belinda, en aquel entonces su pareja, le pide dinero para arreglarse los dientes y para darle a sus padres.

“Veinte años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando” expresó Nodal en su publicación.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s

— NODAL (@elnodal) May 18, 2022