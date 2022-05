Guadalupanos fracasaron en intento por clasificar

Redacción – El técnico guadalupano, Wálter Centeno Corea, afirma que no puede estar contento con la labor en el Clausura 2022, debido que a él solo le enseñaron a ganar, por lo que luchará para inculcarle a sus dirigidos ese ADN ganador que tiene.

Guadalupe FC liderado por Paté no pudo meterse a semis tras terminar en el séptimo lugar con 29 puntos en 22 jornadas, lo que les valió para salvarse del descenso pero no para seguir vivos en el torneo, a pesar de que tuvieron varios chances para lograrlo.

Los capitalinos carecieron de jerarquía en el certamen, ya que en más de una oportunidad se les dio todo para ganar juegos claves, pero no lo consiguieron, lo cuál hace que Centeno haga un análisis colectivo profundo, con el fin de definir salidas y fichajes.

En la tabla acumulada quedaron en la novena posición con 50 puntos, es decir cinco unidades más que Jicaral que fue el equipo que descendió a la segunda división.

La escuadra guadalupana tendrá dos meses para alistar el Apertura 2022, donde al mando del Rey Paté buscarán volver más fuertes y así pelear la copa, por lo que el timonel de 48 años cree que lo vivido este semestre los ayudará a no cometer los mismos fallos.

«Es importante hacer un análisis a nivel colectivo y de grupo, me imagino que los muchachos se pueden sentir tranquilos porque hicieron el máximo esfuerzo y estábamos en una situación muy complicada, nos faltó algunas cosas y ese es el análisis grupo, a nivel personal no puedo estar contento con el torneo, a mí solo me enseñaron a ganar, tal vez me falta esa parte de poder inculcarle más a mis jugadores que tenemos que ganar porque ellos son buenos, obedientes y porque trabajan bien, también la parte mental tienen que mejorarla al igual que todos, yo creo que la experiencia nos va servir para no hacer lo que hicimos este torneo, tratar de revertir la situación para que Guadalupe FC clasifique», afirmó Paté Centeno.