Última derrota de las manudas fue el 21 de mayo del 2021

Redacción – El respetado técnico de Alajuelense FF, Wilmer López, se deshizo en elogios hacia las Leonas, a las cuáles resalta por su calidad y por eso señala que las erizas no se han agrandado ni mucho menos, a pesar del increíble récord.

López es la mente maestra detrás de una arrolladoras manudas, que este domingo 29 de mayo vencieron por 8-0 a Dimas Escazú para así continuar líderes absolutas del fútbol femenino costarricense con 33 puntos en 13 fechas.

Esa cifra en la tabla es una parte del poderío de las comandadas por el Pato, ya que llegaron a 34 partidos sin conocer la derrota, lo cuál convierte a Alajuelense FF como el único club ya sea masculino o femenino con mayor cantidad de juegos invictos en el país.

Es por ello, que el ídolo liguista aprovechó la victoria ante Dimas para felicitar a sus muchachas y así hacerles ver en el camerino que habían conseguido un hito importante en el fútbol tico, por lo que si desean agrandarlo dependerá de ellas y su labor en cancha.

Pato López sostiene que le da mucha calma ver como sus jugadoras pese a la fabulosa marca sin perder que tienen, no menosprecian ni se agrandan con sus rivales.

«Me da una tranquilidad tremenda saber que ellas no están creyendo que están sobradas, no están menospreciando al rival, no están entrando agrandadas como se dice popularmente, ni menospreciando. Tuvimos opciones y anotamos, por más abultado que lleváramos el marcador nunca dejaron de luchar para buscar más anotaciones.

A uno le da una calma y tranquilidad, ver que incluyo y saco jugadoras, pero el equipo mantiene un nivel de competencia muy bueno, eso hace que internamente se den cuenta que no pueden relajarse. El equipo sigue con la contundencia, dinámica y eso es la tranquilidad con la que uno cuenta.

En el camerino le hice ver a las jugadoras que hicieron algo muy importante a nivel nacional, ya que son el equipo tanto como hombres o mujeres, como el equipo con más partidos sin perder, podemos seguir agrandando pero todavía no sé a cuántos partidos, ojalá que si llega la derrota no sea en un momento clave que peleemos el campeonato», afirmó Wilmer López a Teletica Radio.

El último revés de las rojinegras se dio el 21 de mayo del 2021, por lo que ya suman más de un año sin perder. Sin dudas, que Alajuelense es un equipo de leyenda.