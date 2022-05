Las nueva pareja fue fotografiada comiendo en soda La Mirna, en Puerto Viejo, Limón

Redacción- La periodista Gabriela Jiménez quien estará representando al equipo de TDMAS en la sétima temporada de «Dancing with the star», se fue a disfrutar a Puerto Viejo, Limón y se le vio bien acompañada del jugador Cartaginés Marcel Hernández.

Diego Bravo confirmó en sus redes sociales que había visto a la pareja y que al reconocerlo se fueron del lugar.

«🔥 CONFIRMO.… Me vine a Puerto Viejo y ayer al llegar a un rest vi a una pareja toda linda, de entrada no capté quienes eran! 3 minutos después salieron volando (seguro al verme dijeron: ya está, nos agarraron) aún así yo no los había reconocido hasta que hice mente y BOOM 💥 capté que eran ellos… y hace un ratito los volví a ver pero ahora en Bicicleta, la verdad se ven lindos … ella guapísimo y el mae ni para que!»

De esta manera, el famoso youtuber confirma las vacaciones del futbolista y la periodista deportiva en la lindas playas del caribe sur.