El ex presentador tiene un nuevo amor en Estados Unidos

Redacción- Victor Carvajal volvió a ser viral en redes sociales, luego de que contestara preguntas sobre su relación con Nancy Dobles y sus ex-compañeros.

El ex presentador, solo mantiene activa su cuenta de Tik Tok, plataforma por donde le gusta interactuar mucho con sus seguidores y por ende suele hacer varios en vivos, y este fin de semana en uno de ellos, le preguntaron sobre si él quería ser como Nancy Dobles, a lo que contestó:

«Dice, ¿o sea eres como Nancy?, ay cómo Nancy quisiera ser ella, fijate, falsedad de gente», expresó Carvajal.

Ante esta respuesta, le preguntaron que si no se llevaba con la presentadora de canal 7.

«Dice, ¿Victor no te llevas con Nancy?, No sí, si me llevo», dijo Carvajal.

Posterior a esto, le preguntaron si se llevaba con sus ex-compañeros, comentario que no le gustó a Carvajal, pues pidió que ya superaran el tema.

«Dice, ¿le sigue hablando a sus ex-compañeros?, ay que puu.. chiquillos.. que pereza, yo no entiendo que fue el impactos psicológico, ¿por qué no lo superan ya?».

Asimismo, a finales del mes de abril, se dio a conocer la noticia de que Carvajal le volvió a dar una oportunidad al amor, y actualmente se encuentra en una nueva relación amorosa, en donde destaca que nunca había experimentado algo así.