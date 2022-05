Vargas sostiene que llegó a Cartaginés para hacer lo mejor para el club

Redacción – El presidente brumoso, Leonardo Vargas, sostiene que el principal objetivo que tiene el actual plantel del Cartaginés es ganar el título, por eso decidió moverle el piso al cuerpo técnico haciendo cambios en pro del crecimiento blanquiazul.

«Un cuerpo técnico que ni fu, ni fa«, fueron las polémicas declaraciones del jerarca del equipo de la Vieja Metrópoli que se reunió con Geiner Segura, con el fin de buscar una solución al subibaja en el nivel del cuadro brumoso en el torneo.

En la reunión de Vargas con Segura se tocaron muchos temas y pese que muchos le recomendaban al timonel dejar su puesto por las declaraciones del presidente, pasó todo lo contrario y la decisión que tomaron fue despedir a los asistentes de Geiner.

Douglas Brenes y el mexicano Jorge Lonngy no continuaran formando parte del staff brumoso, luego de que el estratega aceptara esta condición que le impuso su directiva, que llevaran una persona como asistente técnico para que aporte carácter y madurez.

Eso sí, Vargas sostiene que no le impusieron nada a su entrenador, debido que todo se dio con el visto bueno de las partes. Según el mandamás brumoso, no les está alcanzando pese a que clasificaron faltando una jornada para el cierre de la fase regular.

La molestia de Leonardo Vargas se da en gran parte por el pésimo rendimiento como visitantes, donde perdieron 7 de 11 partidos, lo que generó que el presidente tomara medidas en el plantel brumoso en busca de que el club pelee por el título.

«No vamos a imponer, yo hablé con Geiner Segura y vimos cosas, él tuvo su reacción y está convencido del trabajo que se viene haciendo, resultados y hablamos que hacer, que buscar porque no está alcanzando y a pesar de que clasificamos faltando una fecha para que terminara el torneo, pero no nos alcanzó a los objetivos que teníamos.

El objetivo del Cartaginés que tenemos es ganar el título, nosotros peleamos con Alajuela los partidos que jugamos este torneo, a pesar de perderlos. Con Saprissa los ganamos, con Herediano salimos tablas, aunque por goles los perdemos, eso es lo que lo hace a uno buscar soluciones, no es algo nuevo pero si queremos poner una persona que le de fuerza y madurez al cuerpo técnico, es necesario y estamos fallando en algo.

El funcionamiento defensivo del Cartaginés fuera no nos ha resultado, es obvio porque perdimos siete partidos de 11 como visitantes, para un equipo como Cartaginés es mucho, mucho desbalance y las cosas no estaban saliendo», afirmó Leonardo Vargas al programa Fútbol Al Día de Canal 8.

Los brumosos enfrentarán en semifinales al Herediano, luego de que clasificaran en la tercera posición del certamen con 34 puntos.