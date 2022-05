Desde la campaña política dejó en claro su postura contraria a esta iniciativa.

Redacción – Rodrigo Chaves dejó en claro que procedería a vetar el proyecto con el que se busca permitir el pago adelantado de un 30% del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Propuesta que fue uno de los temas abordados durante la campaña electoral por los dos excandidatos, debido a que José María Figueres sí se mostraba a favor de esta iniciativa.

Mientras que el ahora presidente electo tenía una postura totalemente contraria y no concordaba con esta opción.

Postura que el exministro de Hacienda mantiene ahora que es mandatario electo por la ciudadanía, y que podría enfrentar este tema dentro de unas semanas.

Debido a que la idea ya fue presentada ante la Asamblea Legislativa por el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás.

Ante lo que, en caso de que reciba una votación positiva en el Congreso, debería decidir si darle la firma positiva o vetar la propuesta.

Sin embargo; el presidente electo parece tener muy claro qué hará en caso de que la iniciativa avance en Cuesta de Moras.

Eso sí, el economista deja en claro que esa postura no está del todo definida, puesto que señala que primero revisaría el proyecto impulsado por Nicolás.

«Yo no he visto el proyecto de ley, que presentó el diputado Francisco Nicolás de Liberación Nacional, lo tengo que ver para opinar con precisión, me preocupa que en el pasado se han utilizado argumentos como: la gente está endeudada, las empresas necesitan reactivación económica con un fondo de avales».

«Ahora que se han vestido de esa manera para venderlos, pero que en realidad fueron instrumentos, en el caso del fondo de avales, para ayudar al sector bancario, a mí me preocupa que la propuesta tenga como intención o como consecuencia no deseada, que la gente saque del RO, reduciendo sus pensiones complementarias futuras para pagarle a los bancos que hoy están viendo un aumento en la morosidad de sus portafolios de tarjetas de crédito, es decir, es el Estado de alguna manera, a través de las políticas públicas sacandole las nuéces del fuego al sector bancario».

«Si esa es la intención, y llegara esa ley aprobada a mi escritorio ahí mismo la voy a vetar, habrá que ver el detalle, pero tengo esa sospecha y esa sospecha va a guiar el escrutinio de la Casa Presidencial va a hacer de ese proyecto de ley, no se vale», señaló Chaves, quien iniciará funciones el próximo domingo, día en que se llevará a cabo el traspaso de poderes.