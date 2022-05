Redacción- Real Madrid conquista su Champions 14 tras vencer 0-1 en una vibrante final al Liverpool.

El Stade de France de Saint-Denis vistió su mejor traje para ser el testigo principal de la final de Champions League 2021-22, donde el Real Madrid y el Liverpool medirían fuerzas para dejarse la ansiada orejona.

Durante los primeros minutos del partido el juego presentó pocas emociones, con dos equipos ordenados en defensa para impedir que su rival llevara peligro al área.

Con el transcurrir de los minutos el conjunto inglés fue tomando el control de las acciones, siendo el equipo encargado de poner las emociones en el encuentro por intermedio de Salah, quien puso a prueba al guardameta de los madridistas.

La presión que ejerció el conjunto del Liverpool dejó como protagonista a Thibaut Courtois quien con sus grandes tapadas apagó el grito de gol en el equipo red.

Por su parte, el Real Madrid dejaba un gran sinsabor en el partido pues sus jugadas no lograban ser concisas y llevar peligro a la portería defendida por Allison Becker.

En el epílogo de la primera parte el enfrentamiento entró en polémica cuando Karim Benzema parecía adelantar al equipo blanco en el marcador, sin embargo, tras una minuciosa revisión en el VAR se determinó fuera de juego del francés.

Intense, enthralling & all even at half-time 🥵

What are your second-half predictions?#UCLfinal

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 28, 2022