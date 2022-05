Aún se desconoce el nombre del niño

Redacción- La famosa Rihanna y el cantante A$AP Rocky dieron a conocer su embarazo en enero cuando salieron a la luz unas imágenes de la cantante luciendo una jacket rosada, que dejaba ver su vientre desnudo. Desde entonces la intérprete de “Diamonds”, uno de sus más grandes éxitos, no ha dejado de subir imágenes a su cuenta de Instagram donde muestra sus looks de maternidad.

Según TMZ, el hijo de los exitosos artistas nació este 13 de mayo, en Los Ángeles California, y la última vez que se vio a la cantante Barbadense en público fue el 9 de mayo celebrando el Día de las Madres con su pareja, en una cena en el restaurante italiano Giorgio Baldi, en Santa Monica CA.

Ya el nacimiento de su hijo se hacía rumorar al no haber asistir al famoso evento “MET Gala” en New York, el cual se llevó a cabo el 2 de mayo anterior, siendo este un evento que no se suele perder. Incluso, ahí fue donde debutó por primera vez con su actual pareja en la alfombra roja en 2021.

Rakim Athelaston Mayers, más conocido como A$AP Rocky, de 33 años, alzó los rumores entre sus fans de su casamiento, al subir el video musical de su canción “BMD”, donde en el minuto 3 se puede apreciar al rapero proponiéndole matrimonio a la cantante por medio de unos Grillz (fundas que se colocan sobre los dientes) que decían “¿Cásate conmigo?” y seguido se ve a Rihanna vestida con un velo rojo, respondiendo con sus Grillz “Sí, acepto”.

Sin embargo esto es solo un rumor, ya que no está claro si el video es solo una expresión artística.