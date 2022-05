Anuncio lo hizo durante su gira en el cantón de San Carlos

Redacción- El presidente Rodrigo Chaves anuncia eliminación de pruebas FARO de los centros educativos.

El mandatario hizo el anuncio de la eliminación de las pruebas la tarde de este sábado durante su gira por la Zona Norte del país.

Durante la campaña política, Chaves hizo hincapié en que si llegaba al poder iba a eliminar las pruebas, las cuales han ocasionado gran molestia en la población estudiantil y padres de familia.

Chaves aseguró que es una decisión tomada y que no darán marcha atrás, eso sí, tiene claro que implementarán maneras para seguir evaluando la educación.

«No significa que no vamos a evaluar el aprendizaje, pero de la misma manera que había prometido romper el convenio con Cuba, también había dicho que las pruebas FARO no son lo que necesita el país y ya eso está decidido, no va a haber más pruebas FARO, así de fácil», afirmó el presidente.

Las pruebas FARO tenían como fin evaluar y medir las habilidades de los estudiantes de primaria y secundaria, sin embargo, nunca fueron bien aceptadas y crearon muchas opiniones encontradas por el contenido que tenían.