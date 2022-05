Exministro de Hacienda no ratificaría la firma del país en los cuatro años que dure su mandato.

Rodrigo Chaves deja en claro su posición contraria al reconocido Acuerdo de Escazú que tiene como fin establecer un derecho para que las personas puedan vivir en un medio ambiente sano.

Idea que fue propuesta años atrás y que busca respaldo de otros países latinoamericanos para que comprometan con esta causa.

Pero hasta el momento hay distintas naciones en el área que todavía no ratifican la propuesta, tal como es el caso de Costa Rica.

Debido a que las autoridades nacionales firmaron en 2018 este documento, pero hasta el momento no han procedido con ratificar esa firma.

Acto que se debe cumplir para que cualquier nación ingrese de manera oficial dentro de ese acuerdo y se vea en la obligación de cumplir con lo que se establece en ese documento.

«El Acuerdo de Escazú busca el reconocimiento y respeto del derecho a vivir en un ambiente sano y garantiza el derecho de todas las personas a tener acceso a la información, así como participación real y significativa en decisiones en materia ambiental en América Latina y el Caribe».

«El Acuerdo de Escazú yo no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país, todo lo que incluye el acuerdo de Escazú ya está contemplado en nuestra legislación, me parece muy preocupante que en un momento en el que necesitamos reactivación económica haya posibilidades en ese acuerdo de atrasar de manera injustificada, posiblemente arbitraria».

«No estoy diciendo que todo el mundo fuera a hacer eso, pero la posibilidad de ser arbitrario e injustificado para atrasar proyectos de inversión no es lo que el país necesita, sobre todo cuando nuestra legislación ya incluye todo lo que incluye el acuerdo de Escazú».

«El sector privado debe estar tranquilo de que el acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno», apuntó Chaves.