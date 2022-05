Cartaginés cayó al tercer lugar del torneo tras perder ante el Team

Redacción – El técnico brumoso, Geiner Segura, afirma que en el plantel del Cartaginés no van hacer cálculos con números ni mucho menos, debido que lo único que necesitan hacer es ganar los juegos que restan para poder clasificar a semifinales.

Segura asumió toda la responsabilidad de la amarga derrota de 4-1 ante Herediano, que no perdonó al club de la Vieja Metrópoli, que se vio totalmente desconocido en la cancha, debido que cometieron errores que usualmente no los cometen.

Ante lo sucedido en el encuentro, «El Fantasma» como es conocido el timonel afirma que los cuatro partidos que le restan al Cartaginés son importantes, debido que la tabla de posiciones está muy ajustada y por eso deben luchar con todo para clasificar.

Cartaginés se quedó con 28 puntos en el tercer lugar, perdiendo así el subliderato que tenía, por lo que Segura dice no estar contento con lo sucedido en el Estadio Coyella Fonseca, donde se toparon con un Herediano arrollador.

Geiner Segura habló en conferencia de prensa y dice que no pueden seguir fallando contra equipos que son letales, por lo que solo necesitan ganar a como de lugar.

«No vamos a jugar con números, Cartaginés necesita ganar y clasificar entre los cuatro al final del torneo, como está el torneo ahorita todos los partidos son importantes, Grecia viene de perder con nosotros y sacó un buen empate a San Carlos de local. La ocupación mía es que el equipo no suelte y se mantenga en zona de clasificación y depender siempre de nosotros, eso es lo que estoy me ocupando ahorita, no crean que estoy contento. Cometimos errores ante Herediano, que usualmente no cometemos, esos errores en partidos contra equipos que son letales, no se pueden dar porque son equipos con oficio y contundencia, así que vamos a trabajar para lo que viene», afirmó Segura.