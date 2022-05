Sequeira considera que se hace mejor timonel cuando enfrenta a Rudé

Redacción – El entrenador norteño, Douglas Sequeira, cree que la envidia que hay en Costa Rica hace que muchas personas no consideren a Rudé como un gran técnico, al cuál el líder sancarleño catalogue al español como de lo mejor del fútbol tico.

Sequeira dejó saber su fascinación por el trabajo de Rudé, que le ganó la partida al estratega de San Carlos, que cayó por 1-0 ante La Liga y así complicarse en su anhelo por meterse a las semifinales del campeonato.

Pese a ello, el entrenador de los Toros del Norte no ocultó su admiración por lo que el ibérico, ya que ha hecho cursos de preparación y masters, donde el timonel del León es fundador, lo cuál saca a relucir la enorme capacidad del europeo.

Incluso, «El esqueleto» como es conocido Sequeira ha leído un libro escrito por el propio Rudé, a quién también resalta sus cursos de análisis de vídeo y su gran paso como asistente por diferentes equipos reconocidos de Concacaf.

Sin dudas, que el asombro de Douglas por el trabajo del entrenador de Alajuelense es total y por eso cree que enfrentarlo lo ayuda a crecer, incluso señala que es mejor entrenador cuando mide fuerzas con el liguista en los partidos.

Douglas Sequeira habló en conferencia de prensa y le echó flores a Albert Rudé, a quién ha venido siguiendo desde hace un tiempo, por lo que cree que la envidia que se da en el país hace que muchos no vean lo bueno que el español como entrenador.

«Yo considero a Rudé como un gran entrenador y para mi gusto futbolístico de lo mejor que hay aquí, para mí es un colega que tiene mucha capacidad y antes de estar aquí, yo lo seguía porque trabajaba en un proyecto de hacer cursos, de hacer masters y yo me preparaba ahí, donde él es fundador. He hecho cursos de análisis de vídeo donde es fundador de eso, estuvo con Diego Alonso en Pachuca, Monterrey e Inter Miami.

Tiene un libro que me lo leí, que ustedes (la prensa) hablen bien de él, a mí no me corresponde. Yo lo mantengo y se lo dije, es un gran entrenador y es de lo mejor que hay en Costa Rica, yo cuando lo enfrento a Rudé yo me hago mejor entrenador porque yo aprendo cosas de él, me imagino que él aprende cosas mías. Siempre he dicho que no seamos tan emocionales de ensuciar este fútbol.

Démosle méritos de hacer cosas buenas, poder buscar cosas que trasciendan. Cuando viene Canadá, México y Estados Unidos los tiran para arriba, demos mérito y reconozcamos que Alajuela juega bien al fútbol. En Costa Rica hay mucha envidia y entonces la envidia no le hace bueno al fútbol y para mí es un gran entrenador, que quede campeón solo Dios sabrá, pero si es gran entrenador», afirmó Douglas Sequeira.