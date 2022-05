Sequeira confía en sacar la tarea ante Sporting FC

Redacción – El técnico de San Carlos, Douglas Sequeira, afirma que si al final del cierre de la fase regular no les alcanza a los Toros del Norte para clasificar, va estar orgulloso de la temporada que hicieron sus jugadores a lo largo del Clausura 2022.

Sequeira mantiene la ilusión intacta para meterse a semifinales, pese a la dolorosa caída de 1-0 ante Alajuelense, que con un gol del hondureño Bryan Félix golpearon a los sancarleños, que vieron como Saborío falló un penal al minuto 49.

Pese a que se les complicó el panorama, Douglas no cambia sus discurso y deja claro que irán a buscar la faena ante Sporting FC, con el fin de ganar y espera que Saprissa o Herediano no ganen, esto con la intensión de seguir en busca del título.

Douglas Sequeira habló en conferencia de prensa y afirma que solo Dios sabe si les alcanzará o no para clasificar a la fiesta grande del campeonato nacional.

«Al final, tenemos la oportunidad de adelantarnos, pero no se nos da y he estado 21 fechas peleando esta oportunidad, pero en 48 horas no voy a cambiar mi discurso, solo el más grande que es Dios sabe el resultado y lo vamos a buscar, si al final no me alcanza, voy a estar orgulloso de la temporada que hice, esto es colectivo y yo analicé bien a Alajuela y creo que un digno rival, gran entrenador y gran institución, yo traté de hacerles daño con mi manera de ver el fútbol, pero de que vamos a pelear, vamos a pelear y creo que en casa hemos sido fuertes, jugamos contra un gran rival como Sporting FC no tenemos nada que perder y mucho que ganar», afirmó Douglas Sequeira.

San Carlos cuenta con un castigo por el fallo administrativo cometido en la primera vuelta del certamen, por lo que necesitan ganar y esperar resultados.