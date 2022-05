San Carlos depende de sí mismos para clasificar

Redacción – El técnico norteño, Douglas Sequeira, defiende su estilo de juego y de una forma poco usual en un timonel señala que nunca se va «abrir de piernas» a un rival, debido que nunca va perder el orden que caracteriza a su plantel.

Sequeira tiene a San Carlos en el cuarto lugar con 31 puntos en 20 jornadas, lo cuál hace que el cuadro norteño dependa de sí mismo para pasar a semifinales. La victoria de 3-2 ante Cartaginés tiene a los Toros del Norte soñando en grande.

Desde la óptica del timonel su ilusión es clasificar y por eso pide que le den méritos a sus dirigidos, con el fin de que les resalten el buen torneo que han hecho, donde se han convertido en un equipo protagonista, que ha convertido su casa en su fortaleza.

Incluso, Sequeira pide que entiendan su forma de ver el fútbol, ya que le gusta el juego de asociación, no le agrada el bloque medio y por eso afirma que haber sufrido expulsiones ante Cartago lo llevó hacer variantes para sacar la tarea.

Douglas Sequeira habló en conferencia de prensa y afirma que lo han criticado mucho en el pasado, por eso señala que irá con todo en la próxima jornada a enfrentar a La Liga, con el fin de demostrar que quiere clasificar cueste lo que cueste.

«Yo quiero clasificar y solo Dios sabe si me alcanzar, pero yo le doy méritos a San Carlos, creo que hemos hecho un torneo bueno, voy a ir a Alajuela en buena cancha a buscar los tres puntos, quiero que entiendan mi forma de ver el fútbol, me gusta el juego de asociación y cuando no tengo el balón me gusta bloque bajo, no me gusta el bloque intermedio. Cuando quedé con 10 ante Cartaginés hago un 4-4-1, yo no me voy abrir de piernas, no voy a perder el orden, quiero que le den valor a esta gran institución y a la estrategia que usamos, hay equipos que ganan y hacen lo mismo.

Ahora me han criticado mucho en el tiempo pasado, porque no tenía experiencia, que no sabía manejar partidos y todas esas cosas, sé que estoy joven y tengo un camino largo, pero estoy contento de estar aquí, quiero clasificar y no sé, si me va alcanzar, con 31 puntos juego contra el líder y sé que en buena cancha jugaré contra un gran equipo, pero yo voy a buscar el resultado. Nosotros el otro domingo ganamos y estamos en semifinales», afirmó Douglas San Carlos.