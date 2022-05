Gamboa no está en la Tricolor desde noviembre del 2020

Redacción – Pese a todo lo que se dice en redes sociales, Luis Fernando Suárez, timonel de La Sele aclara que Cristian Gamboa no tiene el camerino patrio cerrado, lo cuál da posibilidades que en caso de la Tricolor clasifique a Catar 2022 pueda ser llamado.

Hace unos días, «La Bala» Gómez, asistente técnico patrio afirmó que Gamboa no estuvo en ninguna convocatoria de la selección, no porque Suárez no quiso, si no que todo se dio por otras circunstancias, que le impidieron estar en la octagonal.

Tales como lesiones musculares, dolencias en la cadera y hasta por haber dado positivo por Covid-19, son parte de los factores que han impedido al oriundo de Liberia estar con la Tricolor, eso generó una ola de comentarios de parte de los ticos.

Pese a todo lo que se dice, Suárez sostiene que Gamboa todavía tiene las puertas abiertas para volver a La Sele y por eso, el colombiano señala que si pudiera llamar 70 u 80 jugadores lo haría, por eso la ausencia del hombre del Bochum se da por decisiones.

Además, el cafetero sostiene que va ser visto como el malo de película por muchos, ya que dejar fuera de La Sele a uno de los mejores legionarios es algo que siempre da de que hablar entre la afición costarricense.

Luis Fernando Suárez habló en conferencia de prensa y se encargó de esclarecer los rumores alrededor de Gamboa, que desde noviembre del 2020 no está en La Sele.

«Yo nunca he cerrado ningún camerino para nadie, ni para salir y ni para entrar, uno debe tomar decisiones y ojalá uno pudiera llamar 70 u 80 jugadores, que el presidente le diga a uno que viaje con ellos, pero no se puede. En ese sentido es una situación que el cargo mío da para que uno sea visto como el malo de la película y se deben tomar decisiones, soy consciente que aparte de estos 27 o 28 jugadores contando a Keylor Navas.

Habrán más jugadores que pueden estar sin ningún problema en la lista y pueden competir sin ningún problema y estar de titulares, creo que esa es la mejor noticia para Costa Rica, porque futuro hay, gente con quién trabajar hay para seguir sosteniendo algo hacia el futuro existe y me parece que es lo importante, material humano existe, ahí es donde está la clave. Material humano en Costa Rica de muy buenos jugadores, hay bastante», afirmó Luis Fernando Suárez.