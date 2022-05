Padre e hija que tatuaron a Nodal, no conocían la razón por la que se estaba tapando la frase

Redacción- Christian Araya y su hija Catalina, tatuaron a Christian Nodal en su visita al país, el fin de semana pasado, ambos fueron entrevistados por el medio mexicano «Ventaneando», donde el tatuador mencionó no tener idea del porque el cantante se estaba tapando la frase «Utopia» en su frente.

«Sinceramente hoy me di cuenta de todo lo que significaba que él se hubiera hecho ese tatuaje ayer, él simplemente habló conmigo, me dijo que quería hacerse una flor de cerezo, me indicó en lugar donde la quería», dijo Araya a Venteando.

Catalina de 10 años, dijo que Nodal buscó en Instagram «tatuadores de Costa Rica» y así dio con ellos al ver una foto de ella tatuando en el estudio «Samsara Tattoo Studio» y quería que la niña le realizara un tatuaje al que el cantante denominó como «su tatuaje preferido desde ahora»

El tatuador no quería cobrarle a Nodal porque con tan solo el hecho de haber estado ahí y toda la publicidad que le hizo el cantante al estudio en sus redes sociales, era suficiente, a lo que el cantautor de «Botella tras Botella» insistió en pagarle a Catalina por haberle hecho su tatuaje en la mano.

«Sacó un puño de billetes y se los dio a Catalina, ella los guardó y hasta el momento no sabemos cuanto es todavía», menciona Christian Araya.

Sin duda alguna haber tenido a Christian Nodal en su estudio y haberlo tatuado fue toda una experiencia para los tatuadores, además de haber sido invitados VIP a su concierto en el Estadio Nacional, ese domingo.