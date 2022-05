Azteca dice que La Liga está gerenciado por gente chica

Redacción – El técnico mexicano de Grecia, Javier San Román, no se guarda nada y llamada vende humo a Agustín Lleida, gerente deportivo de La Liga, a quién considera que está gerenciando al León como un equipo chico.

Aunque no mencionó nunca su nombre, San Román disparó a la directiva de Alajuelense e hizo referencia a Lleida, quién pasó por el fútbol mexicano con Pachuca y según el DT azteca del cuadro de Occidente, el manudo no ganó nada en su país.

La molestia del timonel griego radica que pidieron cambiar el día y la hora del partido, con el fin de realizarlo en el Estadio Nacional para así asegurarse una buena taquilla, pero se toparon con la sorpresa que la «Joyita de la Sabana» ya estaba ocupado.

Según el mexicano, Alajuelense tiene miedo de ir al Estadio Allen Rigioni y por eso se basaron instancias «legaloides» para que el compromiso se realizara finalmente a las 11:00 de la mañana, debido que La Liga no quiso jugar este miércoles 4 de mayo a las 3:00 pm.

Javier San Román atacó con todo a Liga Deportiva Alajuelense y considera que están gerencia por gente chica, que vino a Costa Rica solo a vender humo.

«Me sorprende que nos tengan tanto miedo y respeto, nosotros íbamos a ir al Estadio Nacional porque es una cancha muy buena y que pudiera ir más gente, pero desgraciadamente no se pudo porque temas que estaba apartado y tiene unos eventos, no nos quisieron cambiar el partido, sabemos que nos tienen miedo y lo dijeron ellos que no querían venir a nuestra cancha, sé a quién me enfrento; estuvieron en México y no hicieron nada, vinieron acá a vender humo desgraciadamente.

Alajuela es un gran equipo por su historia y por su afición, pero está gerenciado como un equipo chico por su directiva. Está gerenciado por gente muy chica y entonces, mi respeto total a la organización, pero mi reprobación a la gente chica que gerencia al equipo, no excusarse en temas legaloides. Sabemos que podemos ganar y más por como nos han tratado y las faltas de respeto», afirmó Javier San Román, técnico de Grecia.