El tío de Nadal fue su mentor y entrenador desde los inicios de su carrera

Redacción- Uno de los partidos más interesantes en París se dará en los octavos de final, entre Rafael Nadal y el canadiense Felix Auger- Aliassime. Quien tiene nada más y nada menos como asesor técnico a Toni Nadal, quien es tío y ex entrenador de Rafa Nadal.

No obstante, Toni Nadal dijo que no va a ir al partido a apoyar a ninguno, por un tema de ética y que además no le va a decir a Rafa qué tiene que a hacer para ganarle a Aliassime, ni le va a decir al canadiense nada sobre cómo podría ganarle a su sobrino.

«Yo ya se lo dije a Felix que no le voy a decir si mi sobrino tiene esto o lo otro. No voy a decir al otro cómo tiene que ganarle. Por ética tampoco le dirían a Rafael qué tiene que hacer para ganarle». Aseguró Toni Nadal.

Algo que ha llamado la atención durante este Roland Garros es que a Toni se le ha visto en los banquillo de ambos jugadores.

Sin embargo, hay que recordar que Toni Nadal todavía trabaja con el 21 veces ganador de Grand Slams, en su academia en Mallorca, Manacor.

A pesar de que Toni no estará desde en el banquillo de ninguno, se sabe que será un excelente duelo y que le deseará lo mejor a ambos.

El partido entre Rafa Nadal y Aliassime se jugará el día domingo y todavía está por definirse la hora.

Recuerde que los partidos de Roland Garros se pueden ver por la cadena deportiva ESPN, en horario de la mañana para Costa Rica.