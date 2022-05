El locutor continuará con sus respectivos proyectos en Teletica

Redacción- El pasado 17 de febrero del 2017, el locutor Carlos Álvarez renunció a su casa Omega, no obstante, en estos últimos años estuvo apareciendo como invitado, pero ahora, oficialmente vuelve a ser parte de la emisora.

El locutor regresa como coordinador del elenco de los programas de humor, de igual forma, en una entrevista con De Boca en Boca, comentó que continuará con sus respectivos proyectos en Teletica, así como lo estuvo haciendo durante muchos años

«Mis queridos amigos de Omega, me propusieron estar en las mañanas, lo hablamos en el canal, me permitieron también combinar los proyectos como por muchos años lo hicimos, en realidad fueron como 11 años en que yo estaba haciendo los programas de humor y luego me incorporaba al canal y de esta manera lo estamos haciendo otra vez», explicó el presentador.

Asimismo, a finales de marzo, el director de la emisora, Andrés Zamora, popularmente conocido como Padre Mix, le confirmó a La Teja el regresó de Álvarez.

“Quizás dentro de sus proyectos personales y profesionales Carlos ha salido de Omega, pero Omega nunca ha salido de su corazón, existe un vínculo muy arraigado de él con la emisora y las puertas siempre han estado abiertas para seguir desarrollando su gran potencial y ahora con una etapa llena de gratitud y ganas de trabajar al lado de la casa que lo vio nacer y junto a la gerencia general, la dirección y la familia Hernández Carmona, llega a sumar a la gran familia de Omega, después de varios años de su salida”, dijo en marzo Zamora.

El público recibió muy bien la noticia de que el locutor regresará a su casa, pues en los comentarios se destaca que hacía mucha falta su humor y es grato volver a escucharlo.