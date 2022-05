Sub-20 espera llenar de orgullo a todo el país

Redacción – La entrenadora de La Sele femenina mayor, Amelia Valverde, afirma que la Sub-20 tendrá el orgullo más alto de representar a las mujeres del país en la Copa del Mundo de la FIFA, que se llevará a cabo del 10 al 28 de agosto.

Valverde espera que las ticas hagan historia en la justa universal que tiene como sedes el Estadio Nacional y el Estadio Alejandro Morera Soto, que recibirán grandes mejoras en su infraestructura, con el fin de ofrecer las mejores condiciones.

La intensión de las lideradas por José Catoya es conseguir la primera victoria para Costa Rica en un Mundial Femenino, ya que se ha asistido una Copa del Mundo Mayor, dos Sub-20 y dos Sub-17, pero aún sin poder celebrar tres puntos.

Es por ello, que Valverde señala que a nivel de organización administrativa, Costa Rica es campeón del mundo, pero ahora lo quieren hacer a nivel deportivo y por eso en charla con AMPrensa.com señala que espera que las ticas den todo por el país.

«Desde el punto administrativo somos campeonas del mundo, pero ahora queremos hacer historia desde el punto de vista del plano deportivo. Yo no me aventuraría a decir que si me ilusiono, tenemos objetivos claros y tenemos que ver la historia de Costa Rica en los dos mundiales Sub-20 que hemos participado y si sumamos los restantes estamos hablando que son cinco mundiales en total, quizás es un número bastante bueno para la región y eliminarlos con las potencias que nos eliminamos e incluso en selecciones menores.

Debemos tener mucho cuidado en decir pasar a una segunda ronda, pero en este momento lo que nos interesa es preparar a la selección, queremos competir en el Mundial. Todas las seleccionadas están muy claras, entrenan y trabajan de manera constante, el orgullo más alto es representar a las mujeres del país de manera digna y que la camisa es más que un escudo o un color, son embajadoras independientemente de la categoría que representen» afirmó Amelia Valverde a AMPrensa.com.