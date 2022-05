El cantautor mexicano brindó dos conciertos este sábado 21 y domingo 22 de mayo, en el Estadio Nacional y llenó la casa

Redacción- Después de su concierto este sábado, muchos usuarios expresaron sus molestias en redes sociales, quejándose de la mala organización del evento para manejar el orden en las diferentes zonas, mencionado que gramilla estaba a «reventar» y parecía que habían sobrevendido entradas.

«Hubo peleas, las personas se empujaban, muchos asustados buscaban un sitio donde no los estriparan» mencionan los que asistieron al concierto.

Un usuario de Tiktok habló sobre la situación que vivió, con el fin de las personas se quejen para exponer este tipo de inconvenientes y no sucedan más, menciona que «da gracias a Dios de que no pasó a más y que no llovió porque hubiera sido una catástrofe». Adjuntó unos videos donde se ve la locura que vivían los seguidores del cantante mexicano en la zona de gramilla y como se pasaban de un lugar a otro.

«Ojalá la gente se queje porque es peligroso, ayer se pudo haber muerto alguien», menciona en el mismo video.

Este sábado el concierto abrió con el cantante colombiano Charlie Zaa, en el Estadio Nacional, quien cantó por una hora, hasta que Christian Nodal se presentó ante las 33.000 personas que asistieron y rindió un homenaje a Vicente Fernández, cantando «El rey».