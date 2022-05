Lassiter disputó 84 minutos del compromiso

Redacción- El costarricense Ariel Lassiter dio una gran asistencia en el empate a dos goles contra el DC United, donde el tico se ha vuelto pieza fundamental en el esquema del técnico Phil Neville.

El primer tanto del juego, llegó a los 31 minutos luego de un gran centro de Lassiter, Leonardo Campana sacó un remate para vencer al portero Bill Hamid.

Lea también: Pemberton a sus críticos: «Vieron el funcionamiento que uno tiene a pesar de la edad»

Lassiter to Campana to put us up by 1 against DC United. #MIAvDC | 1-0 pic.twitter.com/4oEwmZ7qBo — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 15, 2022

El segundo gol del Inter Miami, llegó a los 45 minutos del primer tiempo cuando Damion Lowe sacó un gran cabezazo para perforar por segunda ocasión la portería de Bill Hamid.

Lowe gets on the board to make it 2.#MIAvDC | 2-0 pic.twitter.com/Id0W5lKDtS — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 15, 2022

El descuento del DC United llegó a los 45+3 del primer tiempo, luego de que Taxiarchis Fountas sacará un remate que venció al guardameta Drake Callender.

El empate de los visitantes llegó en pies de Ola Kamara que solamente metió el pie para desviar el balón y dejar sin posibilidades al portero Drake Callender en 74 minutos del complemento.

KAMARA WITH THE EQUALIZER ‼️ Masterclass from the lads and we're back on track 👏#VamosUnited | #MIAvDC pic.twitter.com/EfMzit6DPJ — D.C. United (@dcunited) May 15, 2022

Con esta asistencia, Lassiter suma dos asistencias en 12 partidos que disputó, además de anotar doblete en la US OPEN CUP.

Por otra parte, Ariel Lassiter lleva un total de 775 minutos que se dividen en 11 partidos de liga y dos en la US OPEN CUP.

Otros ticos en la MLS:

El Cincinnati logró ganar 1-2 ante el Chicago Fire donde Allan Cruz estuvo ausente en el juego.

El Houston Dynamo logró vencer al Nashville SC con marcador de 2-0, donde Randall Leal no estuvo por lesión.

El Real Salt Lake venció 2-1 ante el Austin de Julio Cascante que fue titular los 90 minutos del compromiso.

El New York City logró vencer al Columbus Crew de Luis Díaz que jugó los últimos 33 minutos del juego.

El Charlotte de Joseph Mora cayó derrotado 0-2 ante el Impact Montreal, donde el tico disputó los 90 minutos.

Francisco Calvo fue titular con el SJ Eartquakes en el empate a tres goles ante el Vancouver Whitecaps.