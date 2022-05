Explicó lo que ocurriría con los autos que tienen este requisito atrasado.

Redacción – El reconocido político nacional, Otto Guevara, asegura que las autoridades de la Policía de Tránsito se verían con el impedimento de realizar partes por no contar con revisión técnica vehicular al día si este servicio desaparece.

Así lo explicó el múltiples veces candidato a la Presidencia de la República en un espacio que comparte con el analista económico Daniel Suchar.

Protagonistas que en el video compartido por Guevara en sus cuentas de redes sociales aparecen conversando sobre el futuro de Riteve en el país.

Tema que ha ha estado en la palestra desde hace varios meses, debido a que el actual contrato con la empresa española que brinda el servicio está pronto a vencer.

Situación que en caso de suceder podría generar que los conductores que tengan su vehículo sin RTV al día puedan circular sin que los puedan sancionar.

Igual funcionaría para los choferes que por su número de placa les corresponde ir hasta el mes de agosto, en adelante, debido a que el ligamen actual vence a mediados de julio.

«A como están las cosas, inmediatamente, a penas vence el contrato, no hay revisión técnica vehicular, hay un impedimento de aplicar las sanciones», explicó Guevara.

Ese punto que dijo el exdiputado por el partido Movimiento Libertario generó que Suchar le hiciera una preguntara.

«¿Si soy una persona que me salté el Riteve de junio porque no me interesó no sancionan?», consultó.

«No tampoco porque no hay forma de llevar a Riteve, entonces hay una imposibilidad material de cumplimiento», le aclaró el personaje de larga trayectoria en la política.