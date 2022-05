Arboine se vestiría de morado a partir del Apertura 2022

Redacción – El recio defensor guapileño, Pablo Arboine, no continuará vistiendo la camiseta del Santos tras cerrar las puertas de una extensión de contrato a la directiva liderada por Rafael Arias, por lo que el jugador tiene vía libre para llegar al Saprissa.

Arboine se ha reunido en varias ocasiones con Ángel Catalina, gerente del Monstruo, que le dejó saber desde hace unos meses atrás su afán de verlo con la camiseta del equipo más grande del país, lo cuál seduce de gran forma al zaguero de 24 años.

Su garra, esfuerzo, liderazgo y fuerza a la hora de marcar a sus rivales, son parte de la carta de presentación del defensor formado en el club guapileño, donde Arboine es uno de los capitanes de la institución caribeña.

Esos factores hicieron que Saprissa ya tenga todo listo para llevar al defensor a sus filas. Incluso, en Santos se molestaron con el representante de Pablo por estar negociando con el Monstruo, ya que su contrato termina apenas acabe el Clausura 2022.

Kiang Yep, gerente deportivo del Santos habló con Tigo Sports y confirmó que Arboine no continuará vistiendo la camiseta de la escuadra guapileña, que quedó fuera de las semifinales del torneo tras un desdibujado torneo.

«Saprissa hace seis meses se acercó al representante de Arboine y de hecho le dije al representante que no me parecía haciendo acuerdos, sin embargo quedándole seis meses de contrato a Arboine, parece que ya tiene un acuerdo y al menos administrativamente no debería tener un acuerdo, porque no nos han informado, pero ya nos cerró la puerta para las negociaciones», afirmó Kiang Yep, gerente deportivo santista.

En la escuadra caribeña buscarán renovar cueste lo que cueste al jamaiquino Javon East y al cubano Luis Paradela, quiénes tendrían ofertas de clubes grandes del país.