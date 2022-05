Desde Zapote, Rodrigo Chaves y su equipo han intentado impulsar este tema.

Redacción – La jefa de la bancada oficialista, Pilar Cisneros, deja en claro su postura totalmente a favor del llamado proyecto de las jornadas 4-3.

Mismo que es el que tiene mayor peso entre la convocatoria hecha por el Poder Ejecutivo desde que asumieron el poder desde el pasado 8 de mayo.

Prioridad con la que la comunicadora parece estar de acuerdo, tal y como lo mencionó este martes por medio de un video compartido por su equipo de despacho.

Tema abordado por la legisladora debido a que este mismo martes al ser las 6:30 p.m. estaría participando en una mesa de diálogo convocada por Casa Presidencial.

Espacio que tendría como fin debatir y conocer los distintos puntos de vista sobre le iniciativa, para lo que están llamados a participar representantes del sector sindical, empresarios y los jefes de todas las fracciones legislativas.

«Este proyecto es sumamente necesario porque moderniza nuestra legislación laboral y abre más opciones para contratar a jóvenes, mujeres y a costarricenses mayores, cuando tenemos más de 300 mil desempleados en este país urge modernizar la ley laboral».

«Quiero dejar muy claro que esto primero no viola el principio constitucional de un máximo de 48 horas por semana, segundo, es optativo, no es que se va a quitar la jornada de ocho horas por cinco días, si no que quien quiere se puede ahora meter en este régimen de 4-3».

«Entonces el Poder Ejecutivo quiere escuchar las observaciones, mejorar el proyecto y en unas tres semanas a más tardar lo estaríamos votando en el Plenario», apuntó Cisneros.