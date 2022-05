Saborío solo estuvo seis meses en Alajuelense

Redacción – Como pocas veces visto en el Estadio Alejandro Morera Soto, la afición manuda y la directiva liderada por Fernando Ocampo le rindió un emotivo homenaje a Álvaro Saborío, que agradeció el gesto y calificó de buena afición a los manudos.

Minutos antes del pitazo inicial del compromiso entre Alajuelense vs San Carlos, Fernando Ocampo y Agustín Lleida le regalaron al delantero la camiseta que usó en el semestre que estuvo en La Liga, la cuál tenía el número 24 en su dorsal.

Con pancartas con un ¡Gracias Sabo! y una sentida ovación bajo una lluvia de aplausos, Saborío vivió un momento más que emotivo en La Catedral, donde lo respetan y lo quieren de gran forma, pese al poco tiempo que estuvo en su plantel.

Saborío fue parte esencial de la 30 de Alajuelense en el Apertura 2020 y además, fue parte del plantel que conquistó la Liga Concacaf con Andrés Carevic como timonel. Su llegad al club rojinegro se dio gracias a Bryan Ruiz, que fue quién lo convenció.

A sus 40 años, el «Chompipe» vive su último torneo como profesional, por lo que este tributo de La Liga pone muy contento al delantero, que agradeció a Alajuelense y su afición, la cuál lo ilusiona al ver la buena que es.

«Agradecido con la afición y los compañeros que me recibieron, con Agustín Lleida y el presidente que me dieron la oportunidad de venir a esta gran institución, por dicha obtuvimos el título y la Concacaf también, la verdad muy contento e ilusionado de ver que en Costa Rica hay buena afición. No más que gracias y agradecer todo lo que me han dado», afirmó Álvaro Saborío.