“Lo tuvo todo y se fue sin nada”, frases que dicen sus fans tras su partida



Redacción- En 2007, Rubén Aguirre y su esposa sufrieron un accidente de tránsito, donde su esposa perdió una pierna y tuvo que ser operada numerosas veces para mejorar su calidad de vida, mientras que él quedó en silla de ruedas, lo cual le ocasionó abandonar los escenarios. En el 2013 anunció su retiro de los escenarios, tras 46 años de carrera por problemas de salud.

Un año después comenzó a sufrir complicaciones debido a una diabetes, fue hospitalizado múltiples veces por dolores de columna y cómo declaró su esposa “De un día a otro se le fueron las fuerzas y ahora está sin moverse, no puede ni darse la vuelta en la cama y habla poco”.

El 17 de junio del 2016, a través de Twitter, su compañero Edgar vivar o conocido como “El señor Barriga” dio la noticia que “el Profesor Jirafales” había fallecido a causa de un cuadro de neumonía.

Recordado por mucho, su personaje del Profesor Jirafales, fue quien lo llevaría a lo más alto de la fama en la vecindad de El Chavo.

“El Profesor Jirafales es un personaje al que quiero mucho porque fue el que me internacionalizó. Gracias a Jirafales he visto como me piden autógrafos los chicos de la Quinta Avenida de New York y los de Ushuaia. Eso vale muchísimo para un actor ser reconocido internacionalmente. Y lo mismo pasa en Italia, España, Francia, Marruecos, Norte de África, Corea”, dijo Aguirre en diferentes oportunidades.

Aún se les recuerda a él y todo el elenco de la serie mexicana que llenaba las televisiones de risas tanto antes como en la actualidad.