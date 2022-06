Aguilera es una de las grandes joyas de la Tricolor

Redacción – El joven volante patrio, Brandon Aguilera, dio a conocer que la noticia de que si iba a viajar con La Sele a Catar generó grandes emociones en su familia, pero los que más disfrutaron fueron sus papás que mostraron una cara de felicidad especial.

Bernabé Aguilera y Mariela Zamora, padres del mediocampista de 19 años tuvieron una gran noticia este pasado 5 de junio cuando Luis Fernando Suárez confirmó al futbolista ficha de Alajuelense en la lista de 22 jugadores que iban a viajar con La Sele.

Esta noticia no solo llena de orgullo a los papás de Brandon, si no que también a todo el cantón de Naranjo, donde es originario el jugador que se ganó a pulso su lugar en la lista para la repesca ante Nueva Zelanda pactado para el 14 de junio.

En medio de toda la algarabía, Brandon recordó con sus papás las veces que quedó fuera en listas de las selección Sub-15 y Sub-17. Además, de las lloradas que tenía junto a su madre cuando recibía malas noticias, pero ahora el destino les dio una gran noticia.

Brandon Aguilera contó detalles de la reacción de su familia al saber que estaba convocado para el repechaje, donde buscará brillar con luz propia en caso de ver minutos.

«Creo que a mí me motiva mucho y es algo que a uno lo motiva mucho, todo el país se une para solo un partido que ya viene el 14 de junio y creo que hemos tenido una buena preparación para enfrentarlo. Con mis papás recordábamos muchos que en las Selecciones Sub-15 y Sub-17 quedé fuera de muchas listas y era algo que mi mamá me llevaba a entrenar todos los días, madrugaba conmigo y lloraba conmigo cuando le decía que no quedaba en las listas, gracias a Dios tuve la noticia de que si iba a viajar, no saben la cara de felicidad de mis papás y sé que están orgullosos allá en Naranjo. Estando en el bus supimos que algunos compañeros no iban a viajar y por esa parte sé lo difícil que es, hay que echar para su saco y aprender», afirmó Aguilera a Tigo Sports.