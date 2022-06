«Dije bueno si, yo algo me muevo, pero es una cosa completamente diferente», Lorna sobre el género de baile «Ballroom».

Redacción- La peliteñida dio a conocer que comenzó sus ensayos el pasado lunes, para incorporarse a los bailarines de la próxima edición de Dancing with the Stars, este domingo 26.

El bailarín Michael Rrubí es el encargado de entrenar a la actriz colombiana, el cual tuvo que viajar hasta Los Cabos, México porque Cepeda aún tiene cosas que dejar hechas antes de meterse de lleno al programa.

Tras decir que «casi la mata» en los ensayos, Cepeda ha estado ensayando por 4 día y se le ha visto a más suelta en los pasos de baile «Ballroom», el género de esta edición de DWTS.

«De Boca en Boca» entrevistó a la actriz donde conversó sobre como se sentía y cómo le iba con los ensayos.

«Me siento muy nerviosa, estoy asustada, a veces les digo a Michael ?en qué nos metimos’, pero no importa aquí le vamos a meter toda la energía», dijo Lorna en la entrevista.

La colombiana mencionó que ella estaba confiada porque según ella «algo me muevo», pero resultó ser algo completamente diferente y que al comienzo su coreógrafo era tímido, pero ahora le exige más, a lo que ella bromeando en la entrevista responde «si señor jefe».

Este próximo domingo 26, Teletica arrancará con su sétima temporada del programa «Dancing with the stars» y promete ser una de las mejores galas tras dos años y medio de no llevarse a cabo, debido a la pandemia del COVID-19.