Australia se dejó el cupo 31 a la Copa del Mundo de la FIFA

Redacción – Australia sorprende al planeta y clasifica al Mundial tras eliminar a Perú luego de empatar 0-0 en 120 minutos y en penales llenarse de gloria con cifras de 5-4 para de esa forma meterse a la cita universal.

Con más de 15 peruanos apoyando en las gradas del Estadio Ahmed Bin Ali, los sudamericanos salieron inspirados en busca del pase al Mundial de Catar y así convertirse en el país 31 en sellar su boleto, pero al frente tenían unos aguerrido canguros.

Luis Advíncula y André Carrillo fueron los que mostraron mayores destellos en el ataque de los incas, pero carecieron de profundidad para al menos probar los reflejos de Mathew Ryan, arquero estelar de los Socceroos.

Durante los primeros 45 minutos, las emociones fueron muy pocas, debido que ninguna de las naciones quiso regalar nada dentro de la cancha generando un enorme 0-0.

HALF TIME | It remains level at the break after a tight tussle in Doha. We've got a MASSIVE 45 minutes coming up. #AUSvPER #WCQ #AllForTheSocceroos pic.twitter.com/5LpktnKa6f — Socceroos (@Socceroos) June 13, 2022

En la etapa complementaria, Perú buscó hacerle más daño a los australianos echando mano de la velocidad y calidad de jugadores como Christian Cueva, que dio un aviso al minuto 62 tras un remate que se fue apenas por fuera.

Ricardo Gareca, técnico de la bicolor empezó a mover las fichas en su banquillo, con el fin de buscar romper el cerrojo de Australia, que 4-1-4-1 secaron por completo a Gianluca Lapadula, atacante peruano que no pesó en la cancha.

CHANCE FOR HRUSTIC! But it's stopped on the line! 🧤#AUSvPER pic.twitter.com/UXbH4WpkaW — 10 Football (@10FootballAU) June 13, 2022

Aunque no habían mostrado mayores destellos en ofensiva, los australianos estuvieron cerca de romper la paridad al minuto 84, tras un remate desde lejos de Aziz Behich que pasó besando el vertical del arco defendido por Pedro Gallese.

Gallese se ganó los aplausos de su afición al minuto 87, luego de lucirse con una tapada realmente extraordinaria tras un potente remate de raso venenoso de Ajdin Hrustic, que vio como el arquero del Perú se agigantó con una intervención notable.

Pese a terminaron sufriendo en el tramo final de los 90 minutos reglamentarios, Perú y Australia terminaron con un 0-0 y así forzar a los tiempos extras.

En los tiempos extras, Perú buscó hacer daño en los primeros 15 minutos adicionales, pero Australia no cedió ni un solo centímetro generando que los peruanos mostraron cierta desesperación por no poder hacerle daño a los rivales.

POST! 💥 HUGE chance for Peru! But the woodwork denies them and it stays at 0-0!#AUSvPER pic.twitter.com/XXLHQSQYeu — 10 Football (@10FootballAU) June 13, 2022

Los incas tuvieron un chance de oro al minuto 106, luego de una gran jugada de Edison Flores que le dio un gran pase raso a Christian Cueva, que de forma increíble mandó el balón por fuera del arquero australiano.

Un minuto más tarde, Perú se envalentonó y un potente cabezazo de Edison Flores se estrelló en el vertical del arco de los canguros, que se salvaron de milagro. Tras 120 minutos, el duelo terminó 0-0 forzando los lanzamiento de los penales.

Desde los lanzamientos de penal, Martín Boyle falló el primer penal para Australia y Luis Advíncula envió al vertical su lanzamiento en el tercer remate inca. Esto generó que la tanda de los once pasos fuera intensa en todo momento.

Los lanzamientos desde los once pasos se fueron a la muerte súbita y con cifras de 5-4 ganó Australia y así eliminar a Perú, que tendrá que ver el Mundial por televisión.