Barrantes es uno de los capitanes brumosos

Redacción – El veterano volante brumoso, Michael Barrantes, afirma que está viviendo un sueño y por eso espera que el mismo culmine ganando el título nacional con el Cartaginés, que se coló a la final de la segunda ronda tras eliminar al Herediano.

A sus 38 años, Barrantes demuestra que todavía le queda mucha calidad, la cuál le ha valido para convertirse en pieza clave del equipo de la Vieja Metrópoli, que tiene a sus afición con la ilusión al tope tras echar al Team con global de 2-1.

Esa gesta de los brumosos generó que los fanáticos blanquiazules llenaran las calles del cantón central de su provincia, con el fin de celebrar por todo lo alto, ya que pasaron nueve años esperando por ver a su amado club en una final.

Es por ello, que Barrantes considera que ya hicieron historia por haber llegado a esta instancia, pero aún así, no se conforman ni mucho menos, debido que lo liderados por Geiner Segura sueñan con romper la sequía de 81 años que atormenta al equipo.

Michael Barrantes habló con Teletica Radio y con gran ilusión reconoció que está viviendo un sueño en las filas del equipo más longevo del país, donde le han dado la confianza necesaria para estar en un gran nivel deportivo.

«Significaría todo ser campeón con Cartaginés, no solo para mí porque a la edad que tengo y también para la junta directiva de don Leonardo Vargas y su hijo, la verdad que es lo que queremos. No quiero ser mediocre porque queremos ser campeones, respetando a los rivales que nos toquen y ya por haber clasificado hicimos historia, porque creo que el equipo tenía muchos años de no llegar a una final, queremos que eso nos de motivación y alegría, compromiso para hacer las cosas bien en lo que se viene. Creo que está de más decirlo, si lo estoy disfrutando muchísimo, estoy viviendo un sueño y espero que culmine con el título», afirmó Michel Barrantes a Teletica Radio.

Cartaginés iniciara la venta de entradas para la final este miércoles 22 de junio a las 2:00 de la tarde. El costo de los boletos va desde los ₡12 mil hasta ₡40 mil.