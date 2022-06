Yendrick es uno de los jugadores activos con mejor promedio de gol

Redacción- El «Capi» Bryan Ruíz considera que el ser hermano de Yendrick ha influenciado para que el delantero no sea tomado en cuenta en La Sele pese a tener grandes números.

Los hermanos Bryan y Yendrick Ruiz han tenido historias muy diferentes en sus carreras como futbolistas, sin embargo, la admiración que siente el uno por el otro nunca la han ocultado.

Es común escuchar a los hermanos en entrevistas decir lo mucho que se admiran, sin embargo, hay una interrogante de la cual Bryan Ruiz salió a hablar en una entrevista en TD+.

Pues, Yendrick ha sido un goleador destacado en los equipos en los que ha militado teniendo un gran registro, sin embargo, esos números no han sido suficientes para ser tomado en cuenta en la selección nacional.

A lo que Bryan considera que siempre ha considerado que el ser hermanos ha influido para no poder estar en una convocatoria, pues la calidad siempre la ha tenido.

«Eso habla del profesionalismo que él tiene en no exigir algo si no es con fútbol y así lo ha hecho, lastimosamente por las razones que sean no ha sido tomado en cuenta o no se le ha dado la oportunidad que me parece que cualquier jugador que hubiera hecho lo que él ha hecho hubiera tenido o ha tenido seguramente en el pasado.

Entonces a veces me hace pensar un poco como que tal vez no lo llaman porque por ser hermano mió podría hablar un poco de esa convocatoria por ser hermano mió pero eso solo las personas que les tocó tomar esas decisiones lo sabrán y a él decirle que estoy muy orgulloso de que siempre ha dado su mejor esfuerzo y el profesionalismo que siempre ha tenido»,afirmó Bryan Ruiz en TD+.