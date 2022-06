Saprissa tiene nueve clásicos sin perder ante los erizos

Redacción – El mediático técnico del Monstruo, Jeaustin Campos, no se confía de Alajuelense al asegurar que respeta mucho a los manudos porque quedaron líderes y están a cuatro juegos para ser campeones del Clausura 2022.

Pese a la hegemonía del Saprissa ante el León en los últimos nueve clásicos, donde los erizos no han podido hincar a su más odiado rival, los morados no minimizan a La Liga y más bien los elogian por ser un equipo muy compacto.

En Saprissa no le prestan atención a las estadísticas a su favor ante Alajuelense y por eso Campos recuerda que los liderados por Rudé quedaron primeros de la fase regular con toda justicia, por lo que trabajan esperando la mejor versión del León.

Haber quedado primeros le da la ventaja a La Liga de quedar campeón en cuatro partidos si así lo desean, por eso en Saprissa conscientes que su rival saldrá a intentar doblegarlos en las semifinales y así quedar más cerca del título 31 de su historia.

Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y afirma que los rojinegros van a querer sacar al Saprissa de la contiende lo más rápido posible, por eso en Saprissa le guardan un enorme respeto al Equipo de su Gente en la serie de las semis.

«Tienen un gran equipo, respeto a La Liga, fueron líderes y están a cuatro juegos para ser campeones, es una gran ventaja que tienen y creo que fueron justos competidores, la ventaja que tiene fue con justicia, están bien dirigidos e han hecho bien las cosas en el torneo, así que vamos a enfrentar una institución y un club muy compacto.

No me atrevería a descartar a ninguno porque tienen buenos jugadores, hemos estado trabajando en esperar la mejor versión del Alajuelense, he estado en la situación que puedo cuatro partidos para ser campeón y no me la he jugado, si he perdido es porque el rival tuvo una buena noche y un buen día, pero sé que Alajuelense va querer sacarnos de contienda lo más rápido posible y ojalá que en estos dos partidos, así que no nos vamos a confiar tampoco», afirmó Jeaustin Campos.