Mandatario tuvo palabras de agradecimiento por la alegría que le dieron al país con el pase hacia Catar 2022.

Redacción – Rodrigo Chaves felicitó a los jugadores y cuerpo técnico que integran La Sele este jueves en un recibimiento que le brindaron al representativo patrio en Casa Presidencial.

Acto que dio inicio a eso de las 12 p.m., hora en la que estaba programada la llegada de la Tricolor, grupo encabezado por el director técnico Luis Fernando Suárez, el capitán del equipo, Bryan Ruiz y el presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos.

Todos estos se presentaron en la sede del Poder Ejecutivo para ser reconocidos por el trabajo efectuado durante la eliminatoria mundialista.

Principalmente por haber conseguido el boleto hacia el torneo que se realizará en Catar durante los meses de noviembre y diciembre del presente año.

Clasificación obtenida el martes de la semana pasada, 14 de junio, fecha en la que el país se lanzó a la calle para celebrar por todo lo alto la clasificación de La Sele hacia el principal torneo de selecciones del planeta.

Alegría que hasta el mismo presidente vivió con parte de su gabinete, por lo que le dedicó unas palabras de agradecimiento al llamado «equipo de todos».

Debido a que el mandatario considera que este boleto hacia Catar 2022 le brinda una enorme alegría a la población en general, sensación que Chaves dice es muy importante en un país que ha vivido años difíciles a nivel económico y social a raíz de la pandemia.

«Dejemos todos en la cancha en la que jugamos entonces, frente a las potencias futbolisticas del mundo, o la implacable severidad de una pandemia, frente a los títulos mundiales, o en la necesidad de mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, frente a lo aparentemente imposibles y lo urgentemente impostergable, frente al innegable llamado de este país, seleccionados, empleados públicos, empresarios, trabajadores, dejémoslo todo, hayamos sido seleccionados o hayamos sido electos, juntos hasta el último minuto».

«Le decía al profesor Suárez, ahora que estabamos hablando, que el agradecimiento del pueblo de Costa Rica a La Sele va más allá del fútbol, va más allá de haber llegado a Catar, a lo que no le quito ningún mérito, si inmediatamente le pedí que me atendiera por teléfono y para hacer video, no le quito mérito, pero va más allá de eso, porque el pueblo de Costa Rica ha estado triste y desilusionado en muchos frentes y me encanta ver que La Sele al igual que estamos tratando nosotros en el gobierno, le estamos devolviendo razones para felicidad, pero sobre todo para tener esperanza», declaró el presidente.