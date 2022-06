Contreras afirma que no es inamovible en la Tricolor

Redacción – Ante la gran cantidad de reflectores ganados en los últimos meses por su gran labor con La Sele, Anthony Contreras ha evitado que se le suba la fama y por eso afirma que se ha refugiado en Dios y su familia para mantener los pies en la tierra.

El atacante de 22 años ha tenido al todopoderoso como un soporte fundamental en su vida, por lo que el oriundo de Pavas ha mantenido al 100% su humildad, lo cuál le ha permitido seguir siendo el mismo con sus familiares y amigos cercanos.

Para el jugador ficha del Herediano, estar a las puertas de jugar en el repechaje es algo que le genera ilusión, ya que en el último semestre peleó para no descender con Guanacasteca, al que considera como un gran equipo.

Todo esos momentos le han servido para crecer al ariete, que a pesar de los grandes elogios que recibe en redes sociales y en la calle, Anthony se ha tomado las cosas con calma, que en su soledad ha tratado de digerir todo lo que ha vivido en los últimos meses.

Anthony Contreras no se cree que sea inamovible en el esquema patrio, por eso lo da todo en los entrenamientos para poder ver minutos ante Nueva Zelanda el 14 de junio.

«No me siento inamovible, ya que hay muchos compañeros de gran experiencia y que están ahí siempre empujando, entonces trato de trabajar al máximo y sobre eso, la verdad que en mi soledad trato de digerir eso, porque a veces saber que uno estaba peleando el descenso con Guanacasteca, que igual es un gran equipo.

Pero llegar a estas instancias me ha ilusionado mucho, trato de mantener las cosas con calma, me he refugiado en Dios y mi familia para mantener los pies en la tierra, poder hacer las cosas bien para cuando se me de la oportunidad», afirmó Contreras.

El número 7 de la Tricolor tendrá una motivación extra en el repechaje, debido que su padre Anthony y su hermano Rubén viajaron hasta Catar para presenciar el duelo del próximo martes en el Estadio Ahmed Bin Ali.