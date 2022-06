Vuelto pasó con más pena que gloria en Saprissa

Redacción – El extremo izquierdo hondureño, Darixon Vuelto, no continuará en las filas del Deportivo Saprissa, debido que no cumplió expectativas moradas, donde esperaban la mejor versión del jugador ficha del Real España.

Vuelto llegó al Monstruo en enero con un préstamo de un año con opción de compra, pero tras solo un semestre, el catracho registró solo 344 minutos en ocho partidos.

Pero por causa de una lesión en el muslo izquierdo y otros factores afectaron al hondureño para tener regularidad con la camiseta del equipo más ganador del país.

Elías Burbara, presidente del Real España de Honduras, confirmó a Teletica.com, que no harán negocios con Saprissa por Darixon, debido que el jugador no cumplió como se esperaba, por lo que Jeaustin Campos ya no contará más con él.

Se espera que el volante vuelva a suelo hondureño en los próximos días y así poner fin a su etapa como morado. En el Monstruo confirmarían esta salida en la presente semana, donde también se espera que se den a conocer fichajes.

Con esta salida de Darixon, Saprissa libera otra plaza de extranjero que le permitirá salir al mercado de fichajes en busca de reforzarse con un foráneo de calidad, tal y como lo es, el cubano Luis Paradela que tiene todo listo para llegar a Tibás.