Adrián Goldgewicth lleva esperando desde el 2018 a que Don Stockwell le pague

Redacción– El empresario Adrián Goldgewicth interpuso una denuncia este lunes ante la fiscalía de Pavas, en contra de Dons Stockwell por presunta estafa millonaria en conciertos. Goldgewicth aseguró que Stockwell lo estafó con el patrocinio de los conciertos de CNCO, de Daddy Yankee e intentó hacerlo en el de AC/DC.

$185 dolares fueron los que el empresario Goldgewicth invirtió en el patrocinio de los conciertos y asegura que no ha logrado recuperar la inversión inicial de $75.000.

El empresario asegura que Stockwell le había prometido números increíbles como ganancia de los conciertos, sin embargo, tras varios intentos de localizarlo y pedirle pruebas, le indicó que los resultados habían salido pésimos, y que le iba a pagar la inversión realizada (los $75.000) más solamente $5.000 de ganancia.

Adrián describe que sucedió de igual manera con los demás conciertos, que para el concierto de CNCO los números no fueron los esperados, pero que ya contaba con el dinero para pagarle, hasta que «Credomatic le retuvo el dinero y que no le querían pagar, pero que por el atraso ya no iba a pagar $156.000 sino $200.000 para pagar la utilidad».

La denuncia afirma que lo más gravoso del caso es que por medio de contactos empresariales, Goldgewicth se dio cuenta de que nunca hubieron negociaciones con el grupo musical AC/DC y que por medio de papeles y conversaciones falsas intentaron inducirlo para así desapoderándolo ilegítimamente de su dinero, ya que el dinero que se “invirtió” para la producción del concierto, que nunca se iba a realizar en el país.

El afectado solicitó a la Fiscalía que se le levante el secreto bancario para así poder rastrear los fondos del empresario y poder cobrar la deuda. Además el abogado que lleva el caso, Walter Brenes afirmó que Stockwell le canceló a su cliente un monto de $10 mil este lunes como «forma de pago», pero dijo que aún así el proceso continúa, ya que no estarán conformes con un arreglo de pago, hasta ver la cancelación total de la deuda.