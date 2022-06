El perro se habría escapado de su casa y entró a la propiedad del hombre

OIJ inició las investigaciones en torno al caso, tras recibir la denuncia

Redacción- Un nuevo caso de crueldad animal se registró en el país durante los últimos días.

Lamentablemente, un cachorro fue asesinado a machetazos por un hombre en el cantón de León Cortés, en San José.

Así lo denunció la Federación Canina de Costa Rica este lunes, ente que apoya a la familia propietaria del perrito en la atención del caso.

El hecho se habría dado durante este fin de semana y la denuncia del mismo se interpuso este lunes ante el Organismo de Investigación Judicial.

De acuerdo con el OIJ, se denunció el hecho en horas de la mañana y tras eso se iniciaron las diligencias al respecto.

«Hoy estamos colocando la denuncia correspondiente en contra de esta persona que cruelmente agarró a machetazos a un perrito, un cachorrito», informó Rubén Pérez, de la Federación Canina.

Según denunció la dueña del perro, el animal se salió de su casa sin que se percataran y cuando lo salieron a buscar, lo encontraron muerto.

Ella aseguró que el hombre, un vecino de la zona, asesinó al perrito porque se metió en su propiedad.

«Ellos (los perros) se escaparon en la noche y yo me di cuenta como a las 3:00 de la mañana, pero solo vi a dos grandes, el hermano mayor y la mamá. Ellos siempre se van a la montaña del frente y cuando vi que no regresaban me fui como a las 4:00 de la mañana con mi hermana a buscarlo por los alrededores, pero no lo hallamos. Como a las 8:00 de la mañana ya vi que le había pasado eso», relató la dueña del perro a la federación.

Los hechos continuarán bajo investigación por parte de las autoridades judiciales para dar con el responsable del atroz crimen.

Vecinos de la zona se mostraron muy molestos con el hecho y realizaron esta tarde un manifestación en la localidad para hacer conciencia y clamar por justicia.