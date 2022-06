Consideran que se puede mal interpretar la presencia del mandatario en las instalaciones del Poder Judicial.

Redacción – Desde la Asamblea Legislativa no ven con buenos ojos la presencia de Rodrigo Chaves el pasado jueves en la Fiscalía General de la República, más aún por las palabras que ha brindado el presidente en torno a los expedientes que se investigan a su nombre.

Puesto que el mandatario tildó de «canallas» las denuncias que se dieron a conocer la semana pasada y que ahora están en manos del Ministerio Público.

Autoridad a la que le corresponde examinar si estas acusaciones tienen los fundamentos necesarios para abrir una investigación o si las mismas no tienen este sustento necesario.

Situación que ha generado distintas reacciones en la ciudadanía, por lo que se puede observar tanto comentarios a favor de que Chaves asistiera a la Fiscalía, como quienes lo critican y señalan que esto es una intromisión del presidente hacia el Poder Judicial.

Tal es el caso de dos legisladores que aprovecharon la sesión del plenario efectuada ayer lunes para solicitarle al mandatario no injerir en la división de poderes.

No obstante, dejan en claro que este movimiento de Chaves puede ser sin intensión y sin tener el objetivo de presionar a la Fiscalía.

«Hoy leo con preocupación que el señor presidente insiste en la discusión sobre los expedientes de investigación a su nombre, hoy leo con preocupación que dice a los magistrados del Poder Judicial que no deberían prestarse para denuncias canallas, el jueves fue presencialmente a la Fiscalía a pedir información sobre sus cinco expedientes en investigación».

«Vale la pena recordar, señoras y señores diputados, y señor presidente de la República, que los tiempos cambiaron, que la división de poderes es clara en nuestra Constitución Política actual, que sea o no su intensión, estas acciones pueden leerse como injerencia, pueden leerse como presión indebida, sea o no esa su intensión», apuntó la congresista Sofía Guillén.

«Es absolutamente necesario respetar la división de poderes en democracia, lo digo a cuenta de la preocupación que me generan las palabras del señor presidente de la República, porque no las dice cualquier ciudadano, y porque no cualquier ciudadano tiene esa tribuna de sentarse ahí en la Corte y decirle a la Fiscalía que ahí a ellos les está llegando hacer perder el tiempo porque le llegan lo que el señor presidente denomina como denuncias canallas, no, la Fiscalía no tiene que precalificar ninguna denuncia solo porque es contra un alto jerarca del sector público, sea contra un diputado, contra un magistrado, contra el presidente de la República, la obligación de la Fiscalía es investigar», añadió el legislador Jonathan Acuña.