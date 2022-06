Aún se desconoce si la boda logró concretarse tras el incidente

Redacción- Jason Alexander, ex esposo de Britney Spears se coló en la boda de la cantante este jueves, Alexander documentó por un en vivo en Instagram como logró entrar a la ceremonia y como la policía lo perseguía para atraparlo.

Britney Spears’ ex-husband Jason Alexander breaks into her home and crashes her wedding on Instagram Live: “Where’s Britney? I’m here to crash the wedding.” pic.twitter.com/rgTjE0mmVe — Pop Crave (@PopCrave) June 9, 2022

La revista de celebridades TMZ, fue la que anunció que la boda de la cantante con Sam Asghari, se llevaría a cabo hoy, lo que pudo haber alertado al ex para arruinarle su día más especial.

En las imágenes que circulan por las redes sociales, se puede ver como Jason Alexander está tirado en el suelo esposado por los policías, hasta el momento se desconoce si la boda logró concretarse después del inconveniente.

Britney Spears’ wedding was just dramatically interrupted, as her first husband, Jason Alexander, showed up trying to crash the event … resulting in a police response. https://t.co/twc25BOhKB — TMZ (@TMZ) June 9, 2022

TMZ confirmó que era un evento íntimo, que solo fueron invitadas 100 personas, no se sabe si asistieron más famosos o todos eran amigos cercanos, lo que sí se conoce es que la familia de Britney no asistió porque no fue invitada.