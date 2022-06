Brumosos se tiraron a las calles a celebrar clasificación

Redacción – El técnico brumoso, Geiner Segura, tiene a toda la provincia de Cartago a sus pies tras guiar al cuadro de la Vieja Metrópoli a la final de la segunda ronda, luego de que eliminaran con global de 2-1 al Herediano en semifinales.

Segura agradece a sus asistentes Mauricio Wright y Greivin Mora por haberse sumado a su cuerpo técnico para así conformar un plantel unido que sueña en grande.

Un empate de 1-1 en la vuelta bastó para que los blanquiazules sellaran su pase a la final tras nueve años de espera, generando que en el cantón central brumoso los fanáticos salieran a las calles a celebrar por todo lo alto.

Pero esta gesta no solo tiene a Segura como mente maestra, ya que Wright ha cumplido un rol fundamental, gracias a que con su enorme experiencia se ha convertido en una voz de mando para el timonel, que está feliz por tener a su amigo personal al lado.

Geiner Segura habló en conferencia de prensa y resaltó el enorme papel que cumple Mauricio Wright, por eso deja claro que se deja ayudar porque no lo sabe todo, sumado a que pone por delante a la institución antes que sus éxitos personales.

«El cuerpo técnico mío me ha ayudado muchísimo, Mauricio Wright, Greivin Mora y todos, la verdad que tengo que ser honesto y tal vez algunos estén malinterpretando las cosas, pero esto es trabajo en equipo, la verdad que la experiencia que tiene Mauricio Wright, el manejo y muchas cosas que ha dado, me está ayudando muchísimo.

Yo si bien es cierto, soy la cabeza y el que toma las decisiones finales, pero estoy respaldado y los jugadores también creo que sumamente importantes, porque se están sacrificando y sabíamos que iba ser durísimo, la verdad que me ha tocado un torneo muy duro, he tenido experiencias de toda clase, pero sigo confiando en Dios y la preparación que he tenido a través del tiempo.

Me dejo ayudar porque hay que ser humilde, uno no sabe todo. Cuando tenemos a un cuerpo técnico como el que tenemos ahorita, estamos muy comprometidos con la institución como tal, aquí sale ganando la institución y nosotros nos hemos preparado muchísimo para ver al Cartaginés en la final, vamos paso a paso y que esto sea una experiencia para todos, porque en el fútbol se aprende siempre», afirmó Segura.

Cartaginés espera en la final al ganador de la semifinal entre Alajuelense y Saprissa, que está empatada 1-1 tras el primer round de la serie. La vuelta será este 22 de junio en el Estadio Alejandro Morera Soto a las 8:00 pm.