Segura confía en ver a los de la Vieja Metrópoli sacando la serie en Alajuela

Estadio Fello Meza – El técnico brumoso, Geiner Segura, salió muy molesto con la labor de los árbitros en la ida de la final de la segunda ronda, debido que considera que van a ir condicionados a la visita al Morera Soto.

Segura salió muy disgustada con la labor del referí central, Adrián Chinchilla y sus asistentes, debido que desde la óptica del estratega cometieron enormes fallos.

No haber pitado un penal a favor del Cartaginés y no haber expulsado a un jugador de Alajuelense generaron el malestar del capitán del barco de los brumosos, que consideran que ese tipo de situaciones los condicionaron en la ida que terminó 0-0.

La molestia de Geiner Segura cree que no es justo que los perjudiquen así en una final ante Alajuelense, por lo que espera que sus muchachos muestren jerarquía para sacar la serie en la visita al Estadio Alejandro Morera Soto en la vuelta del jueves 30 de junio.

«Hay un penal y una expulsión lógica, en una final eso marca mucha diferencia, son partidos cerrados pero hay una diferencia muy grande en el juego y es marcada, es lo único que podamos hablar de esa parte. Estoy molesto, vamos ir condicionados a La Liga y me parece que no es justo, porque hoy lo estuvimos. No es justo porque estamos haciendo un trabajo importante contra un rival y lo respetamos mucho, creo que esa jugada puede marcar muchas cosas, vamos a ir a La Liga y vamos ir a buscar, un gol puede condicionar muchas cosas, somos el equipo que más goles tienen, así que vamos con mucha ilusión», afirmó Geiner Segura con todo molesto.

Los brumosos buscarán meter un gol para obligar a Alajuelense a buscar la victoria como de lugar, ya que el gol de visitante cumple un rol clave en la serie.