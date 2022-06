Torres renovó recientemente con Herediano por tres años y medio

Redacción – El habilidoso volante florense, Gerson Torres, desea dejar las filas del Herediano para cumplir anhelo de volver pronto al extranjero, ya que considera que está en una muy buena edad para llevar su talento al fútbol internacional.

Torres lamentó la dolorosa eliminación del equipo que nació grande de las semifinales, luego de caer con global de 2-1 ante Cartaginés.

Para el mediocampista de 24 años, Herediano dejó ir la serie luego de la expulsión de Kennedy Rocha tras propinarle un cabezazo a un jugador brumoso, generando que ambos conjuntos quedaran con 10 hombres dentro de la cancha.

Pese al fracaso, Gerson no le echa las culpas a Hernán Medford ni mucho menos, ya que el plantel tuvo tiempo para trabajar con el Pelícano y por eso no esconde que los responsables son los jugadores de lo sucedido ante Cartaginés.

Gerson Torres afirma está concentrado en seguir en las filas del Herediano, pero no esconde su deseo de marcharse lo más pronto posible al extranjero previo al Mundial de Catar 2022, donde el oriundo de Guararí de Heredia buscará ser convocado.

«Es difícil y no nos gusta, nosotros estamos acostumbrados a estar en las finales, al final creo que es culpa de nosotros también. Hasta el momento, la verdad que estaba concentrado en lo que teníamos que hacer acá, Jafet Soto no me ha dicho y por el momento hay que concentrarse en Herediano. Pero preferiría salir lo más pronto posible y obviamente a quién no le gustaría salir, entonces creo que estoy en una buena edad para salir y hacer bien las cosas», afirmó Gerson Torres a Teletica Radio

Cabe recordar, que Torres vistió los colores del Club América de México en el 2017. Así como vestir la camiseta del Necaxa en el 2018, donde ganó una Copa MX.